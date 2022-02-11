Ученые: лишние килограммы помогают не заразиться Covid-19 повторно

Повышенный индекс массы тела (ИМТ) положительно влияет на иммунный ответ на повторное заражение коронавирусом, заявила доктор Кармит Коэн из Израильского медицинского центра «Шиба». Она же выяснила, что антитела против Covid-19 сильнее у тех, кто переболел, по сравнению с привитыми, пишет портал ISRAEL21c.

Доктор в течение года наблюдала за 130 пациентами и сравнила из иммунный ответ с данными 402 человек, которые никогда не болели коронавирусом, но получили две дозы вакцины Pfizer. Сопротивляемость вирусу у неболевших была меньше, следователь но, у них больше риск заразиться повторно.

Кармит Коэн выяснила, что число антител было выше у переболевших пациентов с ИМТ 30 и более, то есть страдающих ожирением. Титр антител у них был высоким во все моменты времени по сравнению с менее упитанными пациентами. Врач пришла к выводу, что люди с ожирением, перенесшие Covid-19, меньше рискуют повторно заразиться.

Как сообщал «Новый День», шведские врачи вычислили, что люди с превышением нормального веса на 11 кг и более переносят коронавирус тяжелее пациентов с нормальным весом. Причиной врачи назвали меньших объем легких и склонность к тромбообразованию.

В России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают от лишнего веса. Также избыточная масса тела также есть у каждого пятого ребенка.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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