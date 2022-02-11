Заболеваемость Covid-19 в России взлетела до 203 949 случаев

Суточное число заразившихся коронавирусом россиян достигло исторического максимума в 203 949 человек. Предыдущий рекорд зарегистрирован накануне (197 076). Число летальных исходов за сутки также выросло – 722 против 701 накануне, следует из данных национального штаба по борьбе с коронавирусом.

За весь период в России заболели 13 731 794 человека, умерли от Covid-19 – 338 813.

«На 11 февраля госпитализаций за сутки составило 19 281 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85%. Снижение госпитализаций произошло в 38 субъектах, увеличение – в 46 регионах», – говорится в сообщении.

В столичном регионе заболеваемость остается традиционно высокой. В Москве выявили 18541 новый случай, в Петербурге – 22070, Подмосковье – 8967. Резко выросло число заболевших в Красноярском крае – 7913 человек за сутки, в Свердловской области – 5796.

Напомним, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал дальнейший рост числа больных Covid-19 в ближайшие недели. Ситуация выровняется, только когда суточный прирост больных сравняется с числом выздоровевших за 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

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