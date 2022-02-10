В России установлен новый антирекорд по коронавирусу: почти 200 тысяч зараженных за день

В России за минувшие сутки выявили 197 076 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве зарегистрировали 22 747 новых случаев болезни, это почти в два раза больше, чем накануне. В Санкт-Петербурге выявили 21 644 новых зараженных, в Подмосковье – 7 611.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 527 845 случаев коронавирусной инфекции. Штамм «омикрон» зафиксирован в 84 регионах страны. Удельный вес нового штамма среди выявленных случаев Covid-19 составляет 70%.

Из всех заболевших 19 446 были госпитализированы. «Увеличение количества госпитализации отмечено в 32 регионах. Снижение госпитализаций произошло в 51 субъекте, ситуация осталась без изменений в двух регионах», – говорится в сообщении

За последние 24 часа скончался 701 человек с Covid-19. За все время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусом умерли 338 091 пациент. 106 092 человека успешно справились с болезнью и были выписаны из больниц.

Москва, Зоя Осколкова

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