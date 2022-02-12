В России выявили 203 766 новых случаев Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Росси немного замедлилась. За минувшие сутки во всех регионах выявили 203 766 новых больных, накануне их было 203 949. В Москве зарегистрировали 14336 новых больных, в Санкт-Петербурге – 21689, в Подмосковье – 9146.

Число госпитализаций также снизилось: 18 597 человек, что на 3,55% меньше, чем днем ранее, сообщили в национальном оперштабе по борьбе с коронавирусом. «Количество госпитализаций уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%. Снижение госпитализаций отмечено в 36 субъектах, увеличение – в 48 регионах», – говорится в сообщении.

За сутки выписали 112 658 человек, победивших Covid-19, общее число выздоровевших достигло 11 134 291 человека. Суточная смертность от коронавируса составила 729 летальных исходов, за все время пандемии – 339 542.

Специалисты выявили омикрон-штамм в 84 регионах страны.

Ранее врачи предупредили, что тромбоз является частым осложнением у переболевших коронавирусом. Он грозит развитием ухудшения кровоснабжения и может привести к ампутации конечностей.

Москва, Наталья Рязанова

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