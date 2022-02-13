Заболеваемость Covid-19 в России второй день идет на спад

За минувшие сутки в России выявили 197 949 новых случаев Covid-19. Накануне новых больных было 203 766 человек, а днем ранее число заболевших достигло исторического максимума в 203 949 человек.

Антилидерами по суточному приросту больных остались столичные регионы. В Москве зарегистрировали 12496 случаев, Санкт-Петербурге – 20 136, Московской области – 7 349. Общее число больных Covid-19 в стране выросло до 14 133 509 человек, следует из данных национального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций за сутки составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%. Снижение госпитализаций отмечено в 73 субъектах, увеличение – в 10», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки 101 568 человек выписаны по выздоровлению. Это 9,8% меньше, чем днем ранее (112 658 человек). Завесь период Covid-19 победили 11 235 859 человек. При этом, общее число летальных исходов достигло 340 248, из них 706 зарегистрировано за минувшие 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»