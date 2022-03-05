В России выявили 86 769 новых случаев Covid-19

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. На 5 марта в России выявили 86 769 новых больных Covid-19 (днем ранее – 89 174).

В пятерку антилидеров по суточному приросту больных вошли Свердловская (4802), Самарская (3576) области, Санкт-Петербург (3481), Башкирия (3242) и Нижегородская (3009) область. В Москве за сутки зарегистрировали 2060 новых случаев Covid-19.

За минувшие 24 часа ковидарии пополнились на 9 295 пациентов. Это на 5,6% меньше предыдущего дня (9 849 пациентов). «Снижение госпитализаций отмечено в 51 субъекте РФ, увеличение – в 32 регионах. Ситуация осталась без изменений в 2 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число зараженных достигло 16 861 793 человек. За весь период от коронавируса умерли 355 537 человек, из них 750 – за минувшие сутки.

В Санкт-Петербурге начали проверку безопасности нового теста на коронавирус – кожного. После 2-3 недель первого этапа исследований, препарат проверят на эффективность и передадут Минздраву для регистрации.

Москва, Наталья Рязанова

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