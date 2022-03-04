Заболеваемость Covid-19 в России продолжает снижаться – менее 90 тысяч заболевших за сутки

В России за минувшие сутки выявили 89 174 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 27 января. За все время пандемии в стране зарегистрировали 16 775 024 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В больницы за прошедший день попали 9 849 пациентов с ковидом. «Снижение госпитализаций отмечено в 55 субъектах РФ, увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Свердловской (+4 785) и Самарской (+3 623) областях, а также Санкт-Петербурге (+3 422). Москва оказалась на десятой строчке среди регионов по количеству заболевших (+2 463). Меньше всего новых инфицированных в Тыве (+24) и Чечне (+20).

За сутки от последствий заражения скончались 776 человек. В целом в России коронавирусная инфекция стала причиной смерти 354 787 заболевших.

160 507 человек выздоровели за последние 24 часа. Таким образом, число тех, кто успешно справился с болезнью за весь период в нашей стране выросло до 14 263 191.

Москва, Зоя Осколкова

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