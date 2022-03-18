ФМБА России разработало тест-систему для выявления «стелс-омикрона»

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России зарегистрировал тест-систему, способную определять «стелс-омикрон». Удостоверение на систему получено 16 марта, но медико-биологическое агентство сообщило об этом на своем сайте 18 марта.

«Набор реагентов позволяет не только выявлять «стелс-омикрон», но и дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и дельты. Выявление конкретного штамма занимает не более полутора часов», – пояснила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Тест-система определяет штаммы с точностью в 100%. Она отличается чувствительностью, поэтому отличает друг от друга разновидности подвидов штамма «Дельта» и «Омикрон».

Ранее Минздрав РФ спрогнозировал доминирование «стелс-омикрона», поскольку он передается быстрее остальных известных разновидностей. В Китае зарегистрирована вспышка коронавируса, и у большинства заболевших выявили именно «стелс-омикрон». В Германии суточный прирост новых случаев Covid-19 достиг рекордных значений.

Москва, Наталья Рязанова

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