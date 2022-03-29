В России за сутки менее 20 тысяч человек заболели Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает падать. За минувшие сутки выявлено 19 660 новых случаев Covid-19, что на 1441 меньше суточного прироста днем ранее. Летальных исходов за тот же период зарегистрировано 339, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых больных выявили в Санкт-Петербурге – 980, Воронежской области – 931, Свердловской области – 917. В Москве за сутки зарегистрировали 708 новых случаев коронавируса.

Число госпитализаций по всей стране подскочило с 1762 накануне до 4932.

«Количество госпитализаций увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 179,9%. Увеличение количества отмечено в 78 регионах страны, снижение – в 4 регионах. Ситуация осталась без изменений в 3 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Число россиян, победивших Covid-19 увеличилось до 16 737 206 человек. За минувшие 24 часа выписали 47 229 человек, на 32,1% больше, чем днем ранее.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции еще не завершилась. По ее мнению, слишком сильные послабления антиковидных мер приводят к росту заболеваемости. В регионах, где были сняты жесткие ограничения, растет коэффициент распространения патогена.

Москва, Наталья Рязанова

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