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Понедельник, 28 марта 2022, 13:12 мск

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За сутки коронавирусом в России заболели более 21 тысячи человек

В России за минувший день выявили 21 101 случай коронавируса. Снижение заболеваемости наблюдается на протяжении почти четырех недель. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

1 762 пациента с Covid-19 попали в больницы за последние 24 часа. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 56 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки 35 746 человек выздоровели, 335 пациентов скончались.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 17 783 843 случая коронавируса. 367 686 заболевших скончались. 16 689 977 успешно справились с инфекцией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,