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Понедельник, 28 марта 2022, 13:12 мск

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Попова: пандемия коронавируса еще не закончилась

Пандемия коронавирусной инфекции еще не завершилась. Слишком сильные послабления ограничительных мер по борьбе с Covid-19 приводят к росту заболеваемости. Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», – сказала Попова, выступая на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Глава Роспотребнадзора указала, что в регионах, где были сняты жесткие ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, коэффициент распространения патогена увеличивается.

Последние несколько недель в России наблюдается общий спад заболеваемости Covid-19. С каждым днем уменьшается число новых инфицированных, а также наблюдается снижение смертности от последствий ковида. Некоторые регионы отменили ограничения на массовые мероприятия, а также позволили гражданам отказаться от ношения защитных масок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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