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Пятница, 1 апреля 2022, 10:31 мск

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Испытания «Спутник М» для детей стартуют в начале апреля

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнет испытания вакцины «Спутник М» для детей 6-11 лет в начале апреля. Тестирование проведут по тому же алгоритму, что и вакцины для подростков.

«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках. Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», – сказал директор центра Александр Гинцбург РИА «Новости».

Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков 12-17 лет успешно прошла тестирование на безопасность и эффективность. Так, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков подтвердил, что первая волна вакцинации подростков прошла успешно. У сделавших прививку детей «никаких осложнений не было».

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 25 марта уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России снизился до 49,7%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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