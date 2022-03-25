В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал ниже 50%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют данные национального оперштаба по борьбе с коронавирусом, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

18 марта коллективный иммунитет россиян к ковиду находился на уровне 51,7%. Сегодня показатель равен 49,7%. Первым компонентом в России вакцинировались 89 070 668 раз, обоими – 85 335 022 раза.

Учитываются прививки, сделанные всеми одобренными в РФ препаратами – Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак»,

Стоит отметить, что на прошлой неделе также было зафиксировано падение уровня коллективного иммунитета россиян к коронавирусу.

Москва, Зоя Осколкова

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