Роспотребнадзор: 80% больных в России заражены «стелс-омикроном»

Доля «стелс-омикрона» в структуре случаев заражения коронавирусом в России выросла до 80%, рассказали в Роспотребнадзоре. В целом на штамм «омикрон» приходится 94% случаев заражения.

Уровень общей заболеваемости по-прежнему выше показателя за тот же период 2021 года. 12,4% случаев заболевания выявлены в Москве, области и Санкт-Петербурге. В остальной части России заболеваемость продолжает расти в трех регионах.

В ведомстве отсоветовали резко отменять антиковидные ограничения – это может привести к новому росту заболеваемости.

На 5 апреля суточный прирост больных Covid-19 в России составил 25 387 человек. 4 540 заболевших попали в больницу.

Как сообщал «Новый День», израильские медики зарегистрировали два случая заражения новым вариантом коронавируса. Новая разновидность похожа на комбинацию омикрон-штамма с его подвариантом «стелс».

Москва, Наталья Рязанова

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