В России 37 684 человека выздоровели после Covid-19 за сутки

За сутки 37 684 человека выписаны в связи с выздоровлением от коронавируса, на 6,7% больше, чем днем ранее. За тот же период новых случаев Covid-19 выявлено в два с лишним раза меньше – 14 311.

Параллельно увеличилось и число больных коронавирусом в стационарах.

«Количество госпитализаций за сутки составило 3 627 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 38,9%. Увеличение госпитализаций отмечено в 66 регионах, снижение – в 18 регионах», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки зарегистрировано 280 летальных исходов, а за весь период пандемии – 371 196.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о распространении самого заразного штамма коронавирусной инфекции ХЕ. Он передается на 10% быстрее, чем «стелс-омикрон».

Москва, Наталья Рязанова

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