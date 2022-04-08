В России 37 684 человека выздоровели после Covid-19 за сутки

За сутки 37 684 человека выписаны в связи с выздоровлением от коронавируса, на 6,7% больше, чем днем ранее. За тот же период новых случаев Covid-19 выявлено в два с лишним раза меньше – 14 311.
Параллельно увеличилось и число больных коронавирусом в стационарах.
«Количество госпитализаций за сутки составило 3 627 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 38,9%. Увеличение госпитализаций отмечено в 66 регионах, снижение – в 18 регионах», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
За сутки зарегистрировано 280 летальных исходов, а за весь период пандемии – 371 196.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о распространении самого заразного штамма коронавирусной инфекции ХЕ. Он передается на 10% быстрее, чем «стелс-омикрон».
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube