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Четверг, 7 апреля 2022, 11:51 мск

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В России выявили 14 335 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 14 335 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших за то же время более чем в два раза больше – 35 304. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 612 инфицированных Covid-19 за последние 24 часа попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 66 регионах. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки 287 пациентов с коронавирусом скончались. Общее число жертв инфекции в России достигло 370 889.

В общей сложности за весь период пандемии в стране зарегистрировано 17 955 100 случаев коронавирусной инфекции, 17 105 946 благополучно справились с болезнью.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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