Число госпитализаций с Covid-19 в России удвоилось за сутки

Ковидные отделения в России пополнились на 4 233 пациента за минувшие сутки. По сравнению с предыдущим днем показатель вырос более чем вдвое.

«Количество госпитализаций за сутки составило 4 233 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 204,5%. Увеличение отмечено в 82 регионах страны, снижение числа госпитализаций – в двух регионах», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число выписанных по выздоровлению за сутки увеличилось не так заметно: на 16,88%, до 31 271 человека. Общее число победивших Covid-19 россиян достигло 17 271 128 человек.

При этом, суточный прирост новых больных снова снизился. По всей стране выявили 10 910 новых случаев, из них 489 – в Москве, 508 – в Санкт-Петербурге, 171 – в Подмосковье. За весь период зарегистрировано 18 018 825 случаев коронавируса.

За сутки умер 281 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о риске новой волны заболеваемости коронавирусом в конце мая – начале июня. Министерство готовится к вероятному росту числа больных.

Москва, Наталья Рязанова

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