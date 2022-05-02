В России выявили минимум больных Covid-19 с конца прошлого сентября

Медики выявили 6 207 новых случаев коронавируса в России, что стало минимальным показателем с 21 сентября 2020 года. Число выздоровевших за сутки превысило число больных более чем на тысячу человек – 7 502, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За минувшую неделю уровень госпитализации с Covid-19 на 100 тыс. населения снизился до 11,2. Разница с предыдущей неделей составила 4,2%. Число новых пациентов в ковидариях прожолжает уменьшаться.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 152 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 26 регионах, снижение – в 47 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие сутки зарегистрировали 136 летальных исходов, за весь период пандемии – 376 167.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о новой волне заболеваемости Covid-19. По прогнозу министерства, скачок может произойти в конце мая – июне на фоне снижения коллективного иммунитета.

Москва, Наталья Рязанова

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