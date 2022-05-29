В России выявили 4,1 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

За сутки 4 188 новых случаев заражения коронавирусом выявили во всех регионах России. Это на 368 человек меньше, чем днем ранее (4 556). Однако и число выписанных из ковидариев пациентов также снизилось, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Выписано в связи с выздоровлением 4 411 человек, на 24,5% меньше по сравнению с 28 мая», – говорится в сообщении.

За 24 часа число пациентов с Covid-19 выросло на 1 001 человека. Количество госпитализаций увеличилось на 52,5% по сравнению с предыдущим днем. В восьми регионах число госпитализаций выросло, а в 71 регионе – уменьшилось.

Подтверждено 85 летальных исходов.

Напомним, британские медики выяснили, что каждый восьмой пациент ковидариев болен миокардитом. А каждый седьмой в течение 450 дней после выписки снова оказался на больничной койке или умер.

Москва, Наталья Рязанова

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