В России коронавирус выявили еще у 4 262 человек

В России за минувший день выявлено 4 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это немного больше, чем накануне, когда ковид обнаружили у 4 151 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Вместе с тем, число суточных госпитализаций снизилось: в больницы попали 1 965 человек, что на 13,9% меньше по сравнению с предшествующим днем. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 53 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 85 смертей среди пациентов с коронавирусом (накануне 83), а всего за пандемию – 379 285. В то же время за 24 часа полностью выздоровели 4 976 больных Covid-19.

На сегодняшний день в России выявлено 18 339 776 случаев коронавируса, победили болезнь 17 749 960 человек.

Москва, Наталья Петрова

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