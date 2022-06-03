В России за сутки коронавирус выявили у почти 4,2 тыс. человек

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 4 188 человек, что на 1,7% меньше, чем накануне (4 262), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Показатель суточной госпитализации вновь пошел в рост: за минувший день в больницы попали 2093 человека с Covid-19 против 1965 сутками ранее.

За 24 часа от последствий ковида скончались 78 (накануне 85).

Также за сутки выздоровели 5 234 человека – на 5,2% больше, чем за предшествующий день (4 976).

Всего с начала пандемии у 18 343 964 человек в России была подтверждена коронавирусная инфекция, из них 379 363 скончались, выздоровели 17 755 194.

Москва, Наталья Петрова

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