В России за сутки выявлено 3,6 тыс. заразившихся Covid-19

В России за сутки зарегистрировано 3 646 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 11,9% больше, чем накануне (3 259), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Четвертый день подряд суточный прирост заболеваемости не превышает отметку 4 тыс. случаев.

При этом в больницы за минувший день попали 1 618 пациентов с ковидом – на 13,3% меньше предыдущего показателя.

От последствий инфекции за последние 24 часа скончались 79 человек. Выздоровели 4 737 больных Covid-19.

Всего с начала пандемии коронавирус в России был подтвержден у 18 362 105 человек, из них 379 736 скончались.

Москва, Наталья Петрова

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