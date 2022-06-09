Шанхай ввел локдаун для двух миллионов горожан

Власти Шанхая объявили локдаун в городском районе Миньхан, где живут более двух миллионов человек. Их решено дополнительно проверить на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

С 11 июня часть жителей Шанхая снова окажется под карантином. Его сроки не уточняются, но власти пообещали снять ограничения после получения всех результатов. В городской администрации заявили, что локдаун поможет закрепить итоги борьбы с Covid-19.

В городском районе Сунцзян 11 и 12 июня тоже проведут массовое тестирование на коронавирус. Но карантина не будет.

После отмены общегородского локдауна прошло всего 11 дней. Шанхай был полностью закрыт на карантин в конце марта. Рабочим нескольких заводов не разрешали покинуть цеха из-за риска распространения инфекции. Это вызвало ряд бунтов на производствах, когда люди боролись за товары первой необходимости и продукты.

Шанхай, Наталья Рязанова

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