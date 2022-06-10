В России за сутки зарегистрировали 3 678 случаев Covid-19

В России за минувший день выявили 3 678 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекций. Суточный прирост заболеваемости Covid-19 шестой день подряд остается ниже отметки 4 тыс. заразившихся.

За сутки было госпитализировано 1 419 пациентов с ковидом, что 3,5% меньше предыдущего показателя (1470). «Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За последние 24 часа зарегистрировано 70 смертей среди больных Covid-19. Выздоровели 4 332 человека.

На сегодняшний день в России выявлено 18 369 557 случаев заболевания коронавирусом, 379 883 заболевших скончались.

Москва, Наталья Петрова

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