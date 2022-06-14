Прирост Covid-19 в России упал почти до 2,7 тыс. случаев в сутки

В России второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусной инфекции ниже отметки 3 тысячи. За минувший день в стране выявлено 2 797 заразившихся коронавирусом, что на 6,6% меньше чем накануне (2 996), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, суточная заболеваемость Covid-19 снизилась до показателей апреля 2020 года.

За сутки в больницы попали 708 пациентов с ковидом – это на 2,2% меньше по сравнению с предыдущим показателем. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

Вместе с тем, за последние 24 часа зарегистрирован 61 случай смерти среди больных Covid-19 (накануне 56). В то же время полностью выздоровели 3 324 человека.

Наибольший суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции фиксируется в Санкт-Петербурге (201 заболевший), Москве (142), Подмосковье (120), а также в Волгоградской (118) и Саратовской (106) областях.

За все время пандемии в России подтверждено 18 382 380 случаев заражения коронавирусом, скончались 380 137 человек, выздоровели 17 801 569.

Москва, Наталья Петрова

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