В России еще более 3,3 тыс. человек заразились коронавирусом

В России за сутки выявлено 3 382 новых случая заражения коронавирусом. Это на 9 больше, чем накануне (3 373), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость Covid-19 растет третий день подряд.
Меж тем число суточных госпитализаций пациентов с ковидом продолжает снижаться. За последние 24 часа в больницы попал 1 291 человек, что на 5,8% меньше предыдущего показателя (1370).
За сутки подтверждено 68 летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией (накануне 63). В то же время выздоровел 4 371 человек.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 18 395 179 случаев Covid-19, от последствий инфекции скончались 380 401 человек, выздоровели 17 819 395 пациентов.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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