В России вновь снизилось число заболевших Covid-19 за сутки

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась после трех дней роста. За минувший день в стране выявлен 3 081 новый случай Covid-19, что на 8,9% меньше, чем накануне (3 382), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций пациентов с ковидом за сутки сократилось почти вдвое: в больницы попали 730 человек против 1 291 днем ранее. «Увеличение количества госпитализаций произошло в 9 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 68 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

Вместе с тем, за 24 часа зарегистрировано 62 случая смерти среди больных коронавируснй инфекцией (накануне 68). За тот же период выписаны в связи с выздоровлением 3 279 человек – на 25% меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Всего в России зафиксировано 18 398 260 случаев заражения коронавирусом, скончались 380 463 заболевших, выздоровели – 17 822 674 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»