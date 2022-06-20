Суточный прирост Covid-19 в России вновь опустился ниже отметки 3 000

За минувший день в России подтверждено 2 667 новых случаев Covid-19. Это на 13,4 меньше, чем накануне (3081), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, спустя четыре дня суточная заболеваемость коронавирусной инфекций вернулась к показателю ниже 3 тыс. случаев.

Также продолжает снижаться количество суточных госпитализаций: за вчерашний день в больницы попали 626 человек, что 14,2% меньше предыдущего показателя (730).

Падает и суточная смертность от коронавируса: за последние 24 часа подтверждено 54 летальных исхода. Напомним, накануне скончались 62 пациента с ковидом.

На сегодняшний день в России зафиксировано 18 400 927 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 380 517 больных Covid-19, побороли болезнь 17 825 397 человек.

Москва, Наталья Петрова

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