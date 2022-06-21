Заболеваемость Covid-19 в России опустилась до 2,5 тыс. случаев в сутки

В России продолжает уменьшаться число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувший день в стране зарегистрировано 2 500 заболевших коронавирусом, что на 167 меньше, чем накануне, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19. Это минимальный суточный прирост заболеваемости с середины апреля 2020 года.

В то же время число госпитализированных пациентов с коронавирусом за сутки выросло почти в 2,5 раза – 1501 против 626 днем ранее. «Увеличение количества госпитализаций произошло в 68 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 7 регионах страны», – говорится в сообщении оперштаба.

За последние 24 часа подтверждено 60 летальных исходов (накануне 54), а всего за время пандемии от ковида скончались 380 577 человек.

Вместе с тем, за сутки выписаны в связи с выздоровлением 3 440 человек – на 26,3% больше, чем накануне (2 723).

Всего в России выявлено 18 403 427 случаев заражение коронавирусом, выздоровели 17 828 837 человек.

Москва, Наталья Петрова

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