В России после снижения снова выявили более 3 тыс. случаев заболевших Covid-19

В России вновь увеличилась суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране выявлено 3 058 больных Covid-19, что на 22,3% больше, чем накануне (2 500), следует из данных оперативного штаба. До этого заболеваемость снижалась на протяжении трех дней. При этом суточный прирост инфицирвоанных продолжает держаться на уровне минимальных показателей середины апреля 2020 года.

В больницы за сутки попали 1 282 заразившихся – это немного меньше, чем днем ранее (1 501). «Увеличение количества госпитализаций произошло в 28 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За 24 часа скончались 66 пациентов с коронавирусом (накануне 60).

«Выздоровели за сутки 3 767 человек, или на 9,5% больше в сравнении с 21 июня», – сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии выявлено 18 406 485 случаев заражения коронавирусов. От последствий инфекции скончались 380 643 человек, выздоровели – 17 832 604.

Москва, Наталья Петрова

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