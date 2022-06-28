В России еще 2,5 тысячи человек заболели коронавирусом

В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране выявлен 2541 новый случай Covid-19. Это на 5,3% меньше, чем днем ранее (2 683), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Между тем число госпитализированных пациентов с ковидом за минувшие сутки увеличилось более чем вдвое и составило 1 425 человек. Накануне в больницы попали 617 заболевших коронавирусом.

За 24 часа подтверждено 59 летальных исходов среди больных Covid-19 – на восемь больше, чем за предшествующие сутки.

Вместе с тем, за прошедший день выздоровели 3 414 человек, на 45% больше по сравнению с предыдущими сутками.

На сегодняшний день в России выявлено 18 424 105 случаев заболевания коронавирусом, от последствий инфекции скончались 381 002 человека.

Москва, Наталья Петрова

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