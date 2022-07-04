Менее 3 000 новых случаев Covid-19 выявили в России за сутки

В России 2 866 человек заразились Covid-19 за минувшие сутки. При этом, показатель заболеваемости за неделю вырос на 1,6%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 14,29 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 1,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах РФ. В 15 регионах увеличение более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении оперштаба.

Россияне с Covid-19 за неделю стали реже попадать в стационар. Показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошлую неделю составил 5,0, т.е. на 2,6% меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа под постоянное наблюдение врачей определили 568 человек, и это на 11,4% больше, чем в предыдущий день.

За сутки подтверждено 43 летальных исхода.

Как сообщал «Новый День», с 15 июля Россия отменит все ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

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