Россия снимает все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

С 15 июля Россия отменяет все ограничительные меры на пересечение сухопутной границы, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

Кроме того, отменяется требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования для граждан Белоруссии по прилету в Россию. При этом для граждан других стран сдача теста остается обязательной.

Напомним, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор принял решение об отмене всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Дело в том, что в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19. При этом в ведомстве допустили, что при ухудшении обстановки по ковиду действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

Москва, Зоя Осколкова

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