Число госпитализаций с Covid-19 за сутки выросло втрое

Порядка 1 372 россиян с подтвержденным Covid-19 помещены в стационар за сутки. По сравнению с предыдущим днем (568 человек) число госпитализаций увеличилось почти в три раза.

«Количество госпитализаций увеличилось на 141,5%. Увеличение произошло в 70 регионах, снижение отмечено в семи регионах страны», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число новых случаев Covid-19 продолжило снижаться: выявлено 2 676 больных. Накануне их было 2 866 человек. Только в трех регионах суточный прирост зараженных превысил 100: в Москве (339 человек), Санкт-Петербурге (251), Подмосковье (185).

Подтверждено 48 летальных исходов.

3 612 человека выздоровели за сутки, что на 58,7% больше в сравнении с предыдущим днем. Общее число россиян, победивших коронавирус достигло 17 873 576 человек.

Напомним, с 15 июля Россия отменит все ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

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