Заболеваемость Covid-19 растет третий день подряд: 4 457 новых случаев

Медики зарегистрировали 4 457 случаев заражения коронавирусом в России за сутки. Заболеваемость Covid-19 растет третий день подряд: накануне новых больных было 4 238, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число регионов, где суточный прирост больных превысил 100 человек, также увеличилось. Так, в Москве выявили 860 новых случаев, в Подмосковье – 417, в Санкт-Петербурге – 329, в Воронежской области – 151, в Нижегородской – 115, в Свердловской и Ростовской областях – по 113.

При этом, россияне не стали чаще болеть средней или тяжелой формой Covid-19, требующей госпитализации. За минувшие сутки в стационар положили 1 266 человек.

«Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах, снижение – в 38 регионах. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За 24 часа подтверждено 40 летальных исходов. Выписаны в связи с выздоровлением 2 929 человек – на 5,2% меньше, чем накануне.

В 10 странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, Канаду и Индию, выявили новый подвид омикрон-штамма, отличающийся особо высокой заразностью.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»