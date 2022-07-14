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Четверг, 14 июля 2022, 12:28 мск

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В России за сутки выявили 4,2 тысячи заболевших коронавирусом

В России за минувший день выявили 4 238 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Это максимальный показатель за почти полтора месяца, когда 4 июня сообщалось о 4 101 заболевшем.

За прошедшие сутки в больницы попали 1 283 пациента с Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 3 090 человек, умерло 43 заболевших.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 476 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 754 заболевших скончались и 17 900 518 выздоровели.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на увеличение числа инфицированных, введение каких-либо дополнительных противоэпидемических ограничений не требуется.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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