Заболеваемость Covid-19 в России за неделю выросла почти на треть

Показатель заболеваемости Covid-19 на прошедшей неделе вырос на 30,2% по сравнению с уровнем неделей ранее. Суточный прирост больных коронавирусом снизился с 4 664 человек накануне до 4 548 человек.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%», – пояснили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В 68 субъектах заболеваемость увеличилась, а в 22 регионах выросла больше, чем в среднем по стране.

Показатель госпитализации за неделю тоже вырос – на 3,2%, до 5,4 на 100 тыс. населения. За минувшие сутки в стационары поступили 575 человек с подтвержденным Covid-19. Это на 18,4% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций выросло в 22 регионах, а в 40 – снизилось.

За сутки подтверждено 35 летальных исходов.

Выписан в связи с выздоровлением 2 531 человек, на 1,9% больше предыдущего дня.

Как сообщал «Новый День», все ограничения в связи с эпидемией коронавируса в России были отменены. Но московский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса призвал жителей и гостей столицы носить маски в помещениях.

Москва, Наталья Рязанова

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