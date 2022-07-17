В России еще 4 664 человека заболели коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4 664 случаев коронавируса. Общее число заболевших Covid-19 за весь период пандемии составило 18 490 296. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.
За минувший день 705 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.
Выздоровели за сутки 2 483 человека, за все время – 17 908 809.
Общее число жертв коронавируса в России достигло 381 881, в том числе за последние 24 часа от последствий заболевания Covid-19 скончались 46 инфицированных.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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