Маски возвращаются: московский оперштаб рекомендовал носить защиту в помещениях

Столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса объяснил рост заболеваемости COVID-19 циркуляцией неопасного подштамма «Омикрона» и рекомендовал носить маски в помещениях. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «Омикрона». При первых симптомах заболевания просим жителей города обращаться к врачу. Напоминаем, что, помимо бесплатного ПЦР-тестирования в отделениях ОРВИ городских поликлиник, также можно бесплатно пройти экспресс-диагностику на COVID-19 в центре экспресс-тестирования в ГУМе», – говорится в сообщении.

В оперштабе констатировали, что в Москве за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предшествующим аналогичным периодом.

«Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «Омикрон». Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе. В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%», – отмечается в сообщении.

В то же время оперштаб напомнил, что коронавирус может быть опасен для людей старших возрастных групп и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В связи с этим жителям столицы еще раз посоветовали пройти вакцинацию или ревакцинацию.

По данным штаба, в городских поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На данный момент они загружены на 40%, также в городе свободно две третьих развёрнутого коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.

Москва, Андрей Дорофеев

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