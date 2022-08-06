В России выявили почти 20 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

Медики в России выявили 19 974 больных Covid-19 за минувшие сутки. Количество новых случаев коронавируса продолжает расти, россияне все чаще переносят болезнь в тяжелой и среднетяжелой форме. Так, за сутки число пациентов ковидариев выросло на 2 141 человека.

Столичные регионы остаются антилидерами по суточному приросту больных коронавирусом. В Москве за 24 часа зарегистрировано 5997 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 2303, Подмосковье – 2072. В пятерку антилидеров вошли Краснодарский край – 524 случая, Ростовская область – 510, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«За сутки госпитализирован 2 141 человек, что больше в сравнении с предшествующими сутками на 12,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе, снижение – в 40», – говорится в сообщении.

За сутки 10 743 человека выписаны в связи с выздоровлением. Накануне их было на 9,4% меньше. Подтверждено 46 летальных исходов.

Специалисты спрогнозировали новый пик заболеваемости в сентябре, когда суточный прирост достигнет максимума – около 50 тыс. больных.

Москва, Наталья Рязанова

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