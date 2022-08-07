Суточный прирост больных Covid-19 превысил 20 000 человек

Новый скачок заболеваемости Covid-19 зарегистрирован в России. За сутки выявили 20 303 новых случая впервые с марта, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

А вот число новых пациентов с Covid-19 в стационарах за минувшие 24 часа уменьшилось почти на треть. В 10 субъектах ситуация с поступлением в ковидарии остается стабильной.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%. Увеличение отмечено в 12 регионах, снижение – в 63 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

В то же время, победивших коронавирус также стало меньше: за сутки выписали 8 729 человек, что на 18,7% меньше, чем накануне.

Подтверждены 44 летальных исхода.

Как сообщал «Новый День», каждый восьмой переболевший коронавирусом продолжает испытывать один из характерных симптомов затяжного течения болезни. Это могут потеря вкуса или обоняния, боль в животе, затруднение и боль при дыхании, мышечные боли, дискомфорт в горле, общая усталость.

Москва, Наталья Рязанова

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