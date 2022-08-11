Заболеваемость Covid-19 подскочила на 2 044 человека за сутки

Медики выявили в России 25 815 новых случаев коронавируса за сутки. Накануне зарегистрировано на 2 044 больных меньше, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве выявили 7899 новых случаев заражения, в области – 2521, в Санкт-Петербурге – 2940. Антилидерами среди других регионов стали Ленинградская область (+596 случаев), Кубань (+580), Ростовская область (+509).

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 525 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение – в 44 регионах», – рассказали в оперштабе.

За сутки выписан в связи с выздоровлением 14 221 человек. Подтверждено 52 летальных исхода.

Как сообщал «Новый День», Роспотребнадзор не планирует возвращать антиковидные ограничения несмотря на скачок заболеваемости. Ведомство 1 июля отменило все действовавшие во время пандемии ограничения.

Москва, Наталья Рязанова

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