Новый штамм Covid-19 «дельтакрон» выявили в двух регионах России

В России выявлено шесть случаев заражения гидридным штаммом коронавируса «дельтакрон», информирует пресс-служба Роспотребнадзора. Это новый вариант Covid-19, мутировавший из штаммов «дельта» и «омикрон». Ранее сообщалось, что впервые его обнаружили в Санкт-Петербурге.

Из всех подтвержденных в стране случаев инфицирования «дельтакроном» пять приходятся на Петербург, еще одного зараженного выявили в Москве. «Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве», – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что пациенты, у которых был подтвержден гибридный вариант Covid-19, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Пресс-служба Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас нет никаких оснований считать, что гибридный штамм приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью, т.е. быстрее передается от человека к человеку.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что «дельтакрон» не влияет значимо на эпидемиологическую обстановку в России.

«Вариант относится к недоминирующим линиям Covid-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе», – отмечается в сообщении.

Ранее американский ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил РБК, что в Санкт-Петербурге выявлен новый вариант коронавируса, мутировавший из штаммов «дельта» и «омикрон». Новый штамм «дельтакрон» пока не встречали ни в одной другой стране, и ее свойства не изучены, отмечал он.

Добавим, что за минувшие сутки в РФ выявили 25 815 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 2 044 больше, чем накануне.

Москва, Наталья Петрова

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