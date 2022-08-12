В России впервые с марта выявили 27 810 новых случаев Covid-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в очередной раз подскочила – до 27 810 человек за сутки. В предыдущий раз такой суточный прирост больных регистрировали в марте.

Почти половина новых случаев Covid-19 приходится на столичные регионы: в Москве за сутки выявили 7381 случай, Подмосковье – 2902, Санкт-Петербурге – 3229. Среди остальных субъектов лидерство по заболеваемости сохранили Краснодарский край – 826 новых больных, Ленинградская область – 605, Ростовская область – 504, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,7%. Увеличение отмечено в 41 регионе, снижение в 39. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие 24 часа из стационаров выписали 14 320 человек, победивших Covid-19. Подтверждено 57 летальных исходов.

Напомним, в столицах выявили шесть случаев заражения гидридным штаммом коронавируса «дельтакрон». Пять приходятся на Петербург, еще одного зараженного выявили в Москве.

Москва, Наталья Рязанова

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