В России выявили почти 36 тысяч больных с Covid-19 за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России увеличился до 35 809 человек, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. За сутки в ковидарии отправили 3 273 человека, на 3,3% больше, чем накануне.

Новые случаи заражения зарегистрировали во всех регионах. Больше всего новых больных в Москве – 9080 человек, Санкт-Петербурге – 3845, Подмосковье – 3053, на Кубани – 1121, Ростовской области – 969.

А вот максимум госпитализаций среди других регионов РФ приходится на Иркутскую область – 89, Башкирию – 84. В столице в стационар отправили 449 человек за сутки, в Петербурге – 229, в Подмосковье – 200.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 42, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ», – пояснили в оперштабе.

Выздоровел за сутки 21 491 человек. Подтверждено 62 летальных исхода.

Напомним, ВОЗ отметила выросшую смертность от коронавируса. Число сообщений о смерти от Covid-19 выросло в мире на 35%. Только за последнюю неделю умерли 15 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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