В России случился скачок заболеваемости Covid-19

Медики выявили 40 231 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа за сутки. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущим днем составил почти 10 тыс. человек, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых больных выявили в Москве (9414 человек), Санкт-Петербурге (4406), Подмосковье (2114), Краснодарском (1625) и Красноярском (908) краях. За сутки подтверждено 72 летальных исхода, из них 27 – в столице, 20 – в Петербурге.

«Количество госпитализаций за сутки составило 3 872 человека и снизилось на 4,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах, снижение – в 46», – говорится в сообщении оперштаба.

При этом, выписано из стационаров в 10 раз больше человек, чем туда помещено. За сутки 32 876 человек победили Covid-19, что на 6,5% больше предыдущего дня.

По итогам минувшей недели уровень заболеваемости Covid-19 в России вырос на 38,4%. Самыми распространенными в России оказались сублиния BA.4/BA.5 штамма «Омикрон» (95,62%), сублиния BA.2 (4,13%).

Москва, Наталья Рязанова

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