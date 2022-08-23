В России заболеваемость Covid-19 снижается третий день подряд

В России за минувшие сутки выявили 30 967 новых случаев коронавируса. Таким образом, заболеваемость Covid-19 в стране снижается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Тем временем, наблюдается резкий рост числа госпитализаций. Так за день в больницы с ковидом попали 4 063 пациента, что на 138,4% больше, чем вчера. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением за последние сутки 30 869 человек, подтверждено 69 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии в России зарегистрирован 19 181 371 случай Covid-19, 18 337 736 инфицированных успешно справились с болезнью, 383 686 кончались.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 августа 2022 года выявлено 595 959 853 заболевших Covid-19, прирост за сутки составил 572 706 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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