В Роспотребнадзоре назвали доминирующие штаммы Covid-19

По итогам минувшей недели уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос на 38,4%. Об этом шла речь на селекторном совещании руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

«По итогам 33 недели 2022 года в России зарегистрировано 243 173 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тыс населения, что на 38,4% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Попова при этом указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19. Она отметила, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших, а значит – блокировать распространение инфекции.

В России действует «трехуровневая» система тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в рамках которой нормативные объемы тестирования устанавливаются в зависимости от эпидситуации в каждом отдельно взятом регионе. Исходя из показателей интенсивности эпидпроцесса охват граждан тестированием варьируется от 150 до 300 исследований на 100 тыс населения.

«По состоянию на 22.08.2022 в базу VGARus всего с нарастающим итогом загружено 152 720 геномных последовательности SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последние две недели к сублиниям BA.4/BA.5 штамма «Омикрон» отнесено 95,62% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 4,13%. К прочим недоминирующим вариантам – 0,25%», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», в России за минувшие сутки выявили 30 967 новых случаев коронавируса. Таким образом, заболеваемость Covid-19 в стране снижается третий день подряд. Тем не менее, наблюдается резкий рост числа госпитализаций. Так, за день в больницы с ковидом попали 4 063 пациента, что на 138,4% больше, чем вчера.

Москва, Андрей Дорофеев

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