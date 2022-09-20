Число новых случаев Covid-19 в России снова упало

Специалисты подтвердили заражение коронавирусом у 46 474 россиян за сутки. Заболеваемость снижается второй день подряд: накануне выявили 49 488 новых случаев Covid-19.

Больше всего новых больных выявили в обеих столицах: в Москве 4171 человек, в Санкт-Петербурге 4110. Среди регионов антилидерами стали Воронежская (1958 случаев), Самарская (1903) и Свердловская (1832) области.

Резко подскочило число новых пациентов ковидариев. «За сутки госпитализирован 4 651 человек, что больше в сравнении с предшествующими сутками на 126,4%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 79 регионах, снижение в пяти», – пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки подтверждено 98 летальных исходов.

А вот количество победивших Covid-19 увеличилось чуть более чем на треть. За минувшие 24 часа выписали в связи с выздоровлением 52 194 человека. Это на 35,2% больше, чем днем ранее.

Ученые нашли штамм-химеру коронавируса, который неуязвим для антител. Подвид BJ.1 пока не распространился широко, но его уже обнаружили в Сингапуре, США и Израиле.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»