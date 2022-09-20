Ученые обнаружили неуязвимый для антител штамм коронавируса

Ученые выявили штамм-химеру коронавируса, который неуязвим для антител. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные в международных базах. Российские ученые считают, что гибридный вариант может быть опасен, и за ним необходимо наблюдать.

Новый штамм состоит из двух линий «Омикрона», зародившихся в Индии. Часть его происходит от «Кентавра», которому в микробиологии присвоили кодовый номер BA.2.75. Этот вариант циркулирует на данный момент в более чем в 10 странах мира, в том числе в Канаде, Нидерландах, Великобритании, Германии и США. Другая часть генома гибридного вируса принадлежит новому варианту BJ.1.

«Шум о BJ.1 начался в первых числах августа, когда из Индии начали загружать геномы коронавируса из семейства «Омикрона» BA.2, но сразу с 13 новыми мутациями в шипах, которые должны были сделать этот штамм почти неуязвимым к антителам», – пояснил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По его словам, постепенно появляется информация и за пределами Азии, но пока данных мало, то есть вирус не получил широкого распространения. На прошлой неделе стало известно о распространении гибридных штаммов по разным континентам.

За первые два дня после открытия гибрид «Кентавра» с BJ.1 обнаружили в Сингапуре, Нью-Йорке и Израиле. Ученые считают, что мутации коронавируса продолжатся и дальше, при этом антитела действительно могут плохо их распознавать.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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